Как сделать, чтобы тени для век не забивались в складки и не осыпались: лайфхак

Тени для век – это отличный способ подчеркнуть глаза и сделать макияж более выразительным. Однако многие женщины сталкиваются с проблемой, когда они осыпаются и портят макияж в течение дня.

К счастью, существует способ, который поможет сделать так, чтобы тени для век держались крепко и долго. О нем подробнее рассказал Lifestyle Asia.

Наверное, каждая женщина сталкивалась с тем, что в течении дня тени размазываются, забиваются в складки век и осыпаются. Это мгновенно портит внешний вид макияжа и делает его неаккуратным. Но это не повод отказываться от использования теней.

Если вы планируете создать безупречный макияж глаз, то вы ни в коем случае не сможете обойтись без праймера. Многие недооценивают этот продукт, поэтому пренебрегают его использованием.

Что делает праймер

Праймер заполняет любые тонкие линии или морщинки на веках и создает гладкую, липкую, равномерную основу для ваших теней. Это помогает предотвратить их осыпание и скатывание в складках.

Этот продукт особенно важен для жирной кожи, поскольку он контролирует выделение жира и не позволяет косметике размазываться.

Кроме того, праймер усиливает пигментацию теней, поэтому не только делает макияж стойким и надежным, но и более ярким.

Как наносить праймер

Сначала обязательно очистите и нанесите увлажняющий крем для глаз на веки. Затем нанесите на них небольшое количество праймера с помощью пальцев или кисточки и подождите, пока он высохнет перед тем, как делать макияж.

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