Делают вас старше: каких ошибок в летнем макияже следует избегать

Профессиональные визажисты единодушны во мнении, что летний макияж может быть более ярким по цвету, но должен быть легче по текстурам. Особенно важно избегать ошибок летнего макияжа женщинам постарше, поскольку он визуально прибавляет возраста.

По словам экспертов, типичные ошибки подчеркивают возрастные изменения и делают общий вид старше. OBOZ.UA рассказывает, что стоит изменить в своем летнем образе, чтобы не перегрузить его и не прибавить себе лишних лет.

Не пропускайте применение праймера

Праймер подготавливает лицо к нанесению любых продуктов. Он помогает выровнять рельеф и даже увлажнить кожу. Нанесите этот замечательный продукт, а потом уже тональный крем и консилер – это поможет сделать базовое покрытие менее плотным, а держаться оно будет при этом лучше.

Откажитесь от темных теней

Летом следует отходить от чрезмерной драматичности в образе, прежде всего, от темных теней. Поэкспериментируете с более нейтральными серо-коричневыми или более светлыми оттенками на веках, чтобы создать легкий и свежий образ. Также летом не следует делать выраженные темные тени на нижних веках. На ярком солнечном свете такой макияж выглядит слишком тяжело и делает взгляд уставшим.

Хорошо растушевывайте продукты

Если зимой не очень хорошо растушованные переходы между продуктами могут оставаться незамеченными, то летнее солнце не оставляет на это никаких шансов. К тому же плохо растушеванный продукт забивается в морщинки и складки на коже. Поэтому берите влажный спонж, качественную кисточку или даже пользуйтесь пальцами. Главное – создать равномерное покрытие без заметных оттеночных переходов.

Отложите темную подводку для нижней водной линии

Нанесение черной или коричневой подводки на нижнюю водную линию может сделать глаза визуально меньше и подчеркнуть темные круги и пигментные пятна вокруг глаз. Замените темные цвета нюдовым средством. Оно поможет освежить взгляд, сделать его более бодрым и сияющим.

Делайте более тонкие стрелки

Как мы уже говорили, лето и драма в макияже не очень совместимы. Поэтому постарайтесь делать более тонкие стрелки. Особенно аккуратно наносите подводку во внутреннем углу глаза, чтобы не сделать его визуально меньше. Если вы хотите добавить больше драматизма, лучше нарисуйте более длинную стрелку или придайте ей необычную форму.

Не пропускайте закрепление консилера пудрой

Летом из-за жары консилер может таять и быстрее забиваться в рельеф кожи. Поэтому важно закреплять его тонким слоем полупрозрачной пудры. Она вдобавок обеспечит устойчивость всего мейкапа.

Используйте праймер для теней

Летом особенно важно правильно сочетать цвета теней. Особенно если вы решили создать яркий креативный образ. Праймер поможет раскрыть все оттенки правильно – защитит пигмент от воздействия природного оттенка кожи. А заодно сделает макияж глаз более ярким и стойким.

Не увлекайтесь оформлением бровей

Брови никогда не перестанут быть центром внимания, ведь они обрамляют лицо. Но интенсивные, слишком темные или слишком изогнутые брови не просто вышли из моды, летом они привлекают слишком много внимания. Визажисты советуют в летний сезон перейти на максимально естественное оформление бровей. Заполняйте пробелы между волосками карандашом естественного для вас оттенка или немного темнее, а фиксируйте волоски прозрачным гелем. Не старайтесь сделать арки идеальными. Несколько несовершенные брови – это не только модно, но и молодо.

Не наносите румяна низко

Именно румяна, как ни один другой продукт, способны стянуть лицо вниз и сделать его вид более возрастным. Летом наносите это средство немного выше, чем вы привыкли. Растушевывайте румяна до линии роста волос и избегайте концентрации слишком близко к носу. Также убедитесь, что вы выбираете оттенки не слишком темные, не слишком теплые или холодные для вашего тона кожи. Отдавайте предпочтение естественным цветам из вашей гаммы.

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