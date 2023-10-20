Как принцесса Беатрис превратилась из 'посмешища' в настоящую икону моды. Фото до и после

Принцесса Беатрис, дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, запомнилась своими образами в стиле "совместить несовместимое". Однако все изменилось после ее 30-летия пять лет назад. Представительница Королевской семьи постепенно нашла свою собственную модную формулу, поэтому теперь можно нередко прочесть на страницах британских таблоидов об элегантных нарядах принцессы.

Издание Daily Mail решило вспомнить путь Беатрис от дилетантки к иконе королевской моды. В этом ей помогла стилистка Оливия Бэкингем, также колдующая над образами Поппи Делевинь и Ники Хилтон.

Специалистка познакомила принцессу с работами своих любимых дизайнеров, в частности The Vampire's Wife, Self Portrait, Monique Lhuillier и Emilia Wickstead, а также Manolo Blahnik и Chopard. "Мне нравится расширять границы моих клиентов, но также придерживаться их аутентичных кодов", – объясняет Бекингем.

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Стилистка уверяет, что не хочет одностороннего общения: важно дать клиентам творческую свободу, обрести компромисс и на этой основе создать волшебный образ.

Бекингем и Беатрис сразу подружились. "Весь процесс контролируется обоими, когда дело доходит до выбора окончательного вида, – говорит она. – Мы обсуждаем событие и какой тип стиля подойдет к нему: даже к мельчайшим деталям, таким как украшения и обувь". Оливия говорит, что они с принцессой верят: стиль следует использовать для придания женщине силы и уверенности.

Один из самых знаковых моментов произошел в день свадьбы Беатрис, 17 июля 2020, когда она надела винтажное платье Нормана Хартнелла. Этот элемент одежды принцесса одолжила у бабушки, королевы Елизаветы.

Бекингем помогла Беатрис отбросить необычные цвета и причудливые шляпки, создававшие образ дамы-пантомимы. Принцесса же не перестает поражать публику утонченными образами.

Благотворительный гала-концерт "Art of Wishes"

Изящный крой, изысканная ткань не помешали этому пудрово-голубому кружевному платью Self Portrait создать общий эффект спокойствия. Бренд, который также носит Кейт, стал любимой для Беатрис.

Это элегантное платье, одетое на гала-концерт Art of Wishes, опускалось до лодыжек и идеально дополнялось укороченной курткой от Alice + Olivia, накинутой на плечи. Клатч Anya Hindmarch и замшевые туфли Ralph&Russo в тон завершили образ.

Vogue World

Беатрис засияла на Vogue World в элегантном цветастом платье-накидке от Richard Quinn. Сенсационный черно-желтый образ был словно только с подиума, а изюминкой стали перчатки. Принцесса собрала волосы назад, добавив бриллиантовые серьги и черные туфли-лодочки.

Королевский Аскот

Кружевное миди-платье Беатрис с длинными рукавами от Monique Lhuillier, изысканно обшито цветами для дня гонки, имело белую накладку с фиолетовыми и желтыми узорами.

Шляпа JBH Millinery украшала ее собранные назад волосы, а образ дополнил клатч Anya Hindmarch. Сочетание романтического платья со структурными аксессуарами создало шикарный и современный ансамбль.

Коронация короля

На знаменательную коронацию своего дяди, короля Чарльза III, Беатрис надела пурпурное платье средней длины с поясом и эффектными рукавами от Beulah London.

Она дополнила образ серьгами-кольцами с розовым сапфиром, рубелитом и розовым опалом от Garrard, а на ее голове была золотая шляпа от Emily London, несколько напоминавшая тиару.

Летняя вечеринка Национальной галереи

Принцесса Беатрис засияла в светло-зеленом платье от Markarian во время инаугурационной летней вечеринки и сбора средств для кампании по случаю 200-летия Национальной галереи. Расшитое паетками платье в пол имело широкие рукава и глубокое декольте.

Она дополнила образ черной повязкой на голове, которая сочеталась с поясом на платье, и клатчем из бисера от Tyler Ellis.

Открытие магазина Alice+Olivia

Принцесса Беатрис вышла в стильном наряде, чтобы посетить открытие магазина Alice+Olivia. Для этого она выбрала костюм в стиле 60-х и клатч Fiona Kotur. Кремовый укороченный пиджак и мини-комбинация А-силуэта имели серебристую цепочку и классический воротник. Образ дополнили яркие синие туфли на каблуке Kurt Geiger.

Выставка цветов в Челси

Беатрис не стала изменять своему увлечению ботаническими принтами, надев соответствующий цветочный образ для Chelsea Flower Show. Сине-белая версия платья Carolena от Reformation, с рыхлыми рукавами длиной в три четверти и затянутой талией, придала образу утонченности. Принцесса добавила к нему черные туфли Zara на пряжках и сумку-корзинку того же бренда.

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