Как подтянуть лицо в считанные минуты: трюк с консилером

С возрастом все люди визуально меняются и это совершенно нормально. К счастью, современная сфера красоты позволяет нам продлить молодость, скрыть недостатки и подчеркнуть преимущества внешности.

Но не всегда есть желание и возможность идти к косметологу, чтобы омолодить кожу, однако это не проблема, ведь желаемого эффекта можно добиться с помощью макияжа. Визажист и инфлюэнсер Кевин Кодра рассказал в TikTok, как правильно наносить консилер, чтобы подтянуть лицо.

Консиллер – это косметический продукт, который используется, как правило, для маскировки темных кругов, пигментных пятен и других несовершенств кожи. Однако есть один метод нанесения этого продукта, который создаст иллюзии более подтянутого лица всего за минуту.

Нанесение

Кодра отметил, что точность нанесения консилера – это залог идеального результата.

Он взял свой кремовый консилер и сначала нанес его под внутренний уголок глаз. Затем нарисовал линию от середины нижнего века к виску так, чтобы она была параллельна брови. Именно эта линия впоследствии станет ключевой для мгновенной подтяжки лица.

Также инфлюэнсер добавил продукт на центр лба, провел от него тонкую линию до кончика носа и подчеркнул консилером область под скулами, несколько ниже, чем обычно наносят контуринг.

Растушевка

Растушевка – это очень важная часть макияжа, ведь нужно смягчить все контуры, сделать их незаметными, но не размазать косметику по всему лицу.

Визажист порекомендовал растушевывать консиллер в следующем порядке:

Лоб;

Нос;

Скулы;

Область под глазами.

Для растушевывания Кодра использует специальный спонжик для макияжа и не размазывает консилер, а постепенно вбивает его в кожу похлопывающими движениями.

Закрепление

После того как вы хорошо растушевали консилер и достигли желаемого эффекта, не забудьте закрепить результат пудрой, чтобы предотвратить образование складок и закрепить макияж на месте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что известная визажистка назвала самую распространенную ошибку в макияже губ, которая придает лицу 10 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.