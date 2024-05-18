Как осветить брови, не крася их: лайфхак для необычного макияжа

Макияж – это не только способ подчеркнуть преимущества и скрыть недостатки. С помощью него можно создать любой неповторимый образ и участвовать в модных экспериментах.

В последнее время мы наблюдаем, как мода 90-х, в том числе отбеленные брови, возвращается. Однако New Beauty рассказал, что для того, чтобы быть в тренде, не обязательно использовать краску для волос.

Этот лайфхак также поможет женщинам со слишком темными и густыми бровями сделать их светлее и сделать свой взгляд более легким и открытым.

Ни для кого не секрет, что мода циклична. Кроме того, современные молодые люди более творческие, смелые и готовые экспериментировать со своим внешним видом, создавая новые и необычные образы. Поэтому осветленные брови рано или поздно можно будет встретить не только на авангардных фотосессиях и модных подиумах.

Как осветить брови без краски

Отбеленные брови помогают подчеркнуть макияж глаз и позволяют по-настоящему экспериментировать с цветами.

Для того чтобы достичь желаемого результата вам понадобится:

Щеточка для бровей;

Консиллер;

Гель для бровей.

Чтобы сделать брови максимально незаметными, выбирайте консиллер, повторяющий цвет вашей кожи. Также он должен иметь кремовую текстуру.

Для начала причешите и разделите волоски с помощью геля для бровей. Затем нанесите на щеточку немного консилера и как тушью, закрасьте свои брови.

Также вы можете затонировать свои брови консилером с помощью спонжика для макияжа, после того как зафиксируете их гелем.

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