Как определить свой тип кожи: простой бесплатный способ

Независимо от того, подбираете ли вы эффективный уход за лицом или ищете подходящие средства для макияжа, вам нужно знать свой тип кожи. А определить его, оказывается, совсем просто.

Дерматолог из Нью-Йорка доктор Шерин Идрис рассказала об этом тесте в своем TikTok. Вы вполне сможете провести его самостоятельно, без использования дополнительного оборудования и каких-либо специальных средств.

Сам по себе тест может быть слегка дискомфортным, однако этот дискомфорт продлится недолго и в конце концов позволит вам хорошо сэкономить на косметике. Итак, все, что вам нужно сделать, это умыть лицо, вытереть его полотенцем и больше ничего не делать с кожей в течение 30 минут.

Если после этого времени лицо стало по ощущениям грубым и на нем появилось шелушение, значит у вас сухая кожа. Она не производит достаточно жира, чтобы удовлетворить собственные потребности во влаге.

Если же после 30 минут вы видите выразительный блеск на своем лице, значит, кожа у вас жирная. В таком случае вам нужно регулировать выделение кожного сала.

Есть и третий вариант. Середина лица может приобрести выразительный жирный блеск, а остальные его участки быть сухими и стянутыми. Так случается, если у вас комбинированная кожа.

Напоследок Шерин рассказала и о частном случае состояния кожи. Если через полчаса после умывания она остается абсолютно чистой и вы чувствуете стянутость, значит ваша кожа обезвожена. Это не то же, что и сухая кожа – она может быть одновременно сухой и обезвоженной или жирной и обезвоженной. Проблема здесь заключается не в выработке кожного сала, а в том, что тканям вашего организма не хватает воды и вам нужно отрегулировать свой режим употребления воды. Таким образом, это именно состояние, а не тип кожи.

"И, наконец, не существует такого понятия, как "нормальная кожа", особенно у женщин", – сказала Идрис. Особенно если вы женщина и постоянно переживаете гормональные колебания. В течение месяца вместе с балансом гормонов будет изменяться и состояние кожи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать свою кожу идеальной на вид с помощью корейского лайфхака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.