Хит 90-х снова в моде: как выглядит солнечный блонд. Фото

Теперь, когда за окном наконец-то засияло весеннее солнышко, а лето стремительно приближается – самое время покрасить волосы в солнечный блонд. Такая прическа станет идеальным способом продемонстрировать свое летнее настроение.

Именно поэтому золотистый блонд возвращается в тренды, пишет Glamour. "Это коричневый тон, на который накладывается бледно-золотой оттенок", – говорит колористка Никола Кларк, клиентами которой являются Кейт Мосс и Кейт Бланшетт.

В свое время Кэролин Бессетт-Кеннеди и молодая Клаудия Шиффер совершили сделали блонд главным трендом 90-х. Кларк отмечает, что недавно этот образ можно увидеть на показах весна-лето 2024 года.

На подиумах Philosophy di Lorenzo Serafini и Emporio Armani сияющие золотистые волосы придавали блеску лицам моделей, из-за чего можно было не использовать большое количество косметики.

Кроме придания сияния и здорового вида кожи, солнечный блонд делает волосы, как следует из названия – солнечными и естественными. "Это прическа, которую вы получаете после того, как пару недель проведете под солнцем, – говорит эксперт. – Он как бы добавляет солнечные лучи к вашим волосам, используя различные оттенки, такие как гладкие медовые, карамельные и сироповые тона, а также ваниль".

Для кого-либо, чей цвет можно охарактеризовать как светло-русый, солнечный блонд – идеальный способ перейти к чему-то немного более яркому, не слишком насыщенному. Но это также отличный образ, который стоит попробовать, если вы уже блондинка и хотите иметь естественный, свежий и молодой вид.

"Это идеальный золотистый оттенок", – говорит колористка Зои Ирвин. Хотя оба эксперта признают, что раньше их клиенты отказывались от золотистых тонов, теперь они осознают, что такие оттенки придают лицу сияние и молодит.

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