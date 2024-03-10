'Гениальный' макияж поможет помолодеть на несколько лет: каковы его секреты

Естественный румянец делает лицо более свежим и молодым. К счастью, его можно также легко имитировать с помощью косметического средства, которое так и называется – румяна. Но даже столь простой в использовании продукт можно нанести неправильно.

О распространенной ошибке рассказала блогерка Ши Уитни, которая дает советы по макияжу и стилю на своем YouTube-канале с более чем 1,5 млн подписчиков. По словам блогерки, с возрастом один популярный лайфхак просто перестает работать.

И этот лайфхак – это совет наносить румяна на "яблочки" щек. Яблочками называют ту часть лица, которая больше всего выступает, когда вы улыбаетесь. Молодым девушкам действительно следует создавать эффект румянца именно в этой зоне.

Но с возрастом лицо приобретает более уставший вид. И когда вы не улыбаетесь (а вы не улыбаетесь большую часть времени), накрашенная румянами зона опускается, что только усиливает этот эффект. Вы выглядите даже старше своего возраста.

Исправить эту ошибку можно, немного сместив точку нанесения румян. Этой точкой должна стать вершина скуловой кости, то есть наивысшее место щеки, когда ваше лицо находится в расслабленном состоянии.

Положите туда каплю румян – это может быть и кремовый продукт, и сухой, и даже не румяна, а скульптор. А затем тщательно растушуйте его круговыми движениями. Такая техника создаст впечатление подтянутой румяной кожи за счет правильно расставленных цветовых акцентов.

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