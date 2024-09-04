Ее обожают звезды: лучшая стрижка для коротких и тонких волос, которая подойдет женщинам всех возрастов

За последние несколько сезонов понятие об идеальной стрижке крайне изменилось: вместо аккуратных волос, модницы положили начало тенденции на более естественный вид. А некоторые инфлюэнсеры вообще погрузились в ностальгию за 90-ми.

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Таким образом в моду ворвалась прическа "шег" – короткая стрижка с небрежными прядями в стиле рок-звезд. Среди ее особенностей – неровные слои, подстриженные для дополнительной текстуры и стильного "беспорядка", пишет InStyle.

Переосмысление прически "шег" не определяется длиной или даже конкретной формой. Наоборот, новый тренд сосредоточен на особенности красавиц. "Шег" может быть более объемным, с прядями у лица, а также разной длины. Этот стиль хорошо сочетается с любой текстурой: прямые волосы предлагают чистое полотно для творчества, а волнистые и тугие локоны помогают подчеркнуть структуру. И не удивительно, что стрижка пришлась по вкусу многим знаменитостям.

Прическа Тейлор Хилл пестрит мягкими, но острыми кудрями, подстриженными так, чтобы обрамлять ее лицо. Между тем, укладка Кары Делевинь является привлекательным сочетанием стиля ретро и футуристики, а ее разрозненные концы граничат с мокрым видом. Пышная челка Дженны Ортеги, мягкие волны и слои сходятся в своеобразную прическу, соответствующую ее эстетике шика.

Кристен Стюарт перепробовала все возможные варианты стрижек и цветов, от выбеленных прядей до мелирования. Этот полупромежуточный вариант находится где-то посредине между пикси и "шегом". Между тем Эмма Уотсон выбрала несколько неожиданный вариант: многослойную укладку средней длины с бахромой.

Наташа Лионн во многом обязана своим стилем рок-звездам 80-х, поэтому не удивительно, что удлиненная шевелюра занимает важное место в ее бьюти-образах.

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