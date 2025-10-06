Джинсы из прошлого вернулись в моду: этой осенью их будут носить все

Этой осенью главным трендом стали джинсы широкого кроя, которые уже заполонили улицы и коллекции ведущих брендов. Речь идет о брюках-бочонках. Это модель с объемными штанинами, сужающимися книзу, и мягкой округлой линией силуэта на бедрах.

О популярности фасона рассказали модные эксперты сайта People. На такой прогноз их вдохновил новый образ американской актрисы Мишель Уильямс.

Джинсы-бочонки выглядят современно и напоминают стиль ретро, идеально подходят к базовым вещам и обуви на толстой подошве. Их главное преимущество – удобство.

Благодаря свободному крою стильные брюки не стесняют движений, а округлые линии создают эффект изящной талии и широких бедер. Такие джинсы легко вписать и в повседневный, и в офисный образ, если сочетать их с рубашкой или пиджаком оверсайз.

В моде этой осенью преимущественно классические оттенки денима – от светло-голубого до графитового, но дизайнеры советуют обратить внимание и на выбеленные, пятнистые оттенки, которые добавляют образу небрежного шика.

Фасон barrel jeans, или джинсы-бочонки, уже успели оценить модные инфлюенсеры. Они демонстрируют, что это не просто заурядный тренд, а универсальная модель, которая подходит любой фигуре.

