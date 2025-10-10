Деловые костюмы в прошлом: какую альтернативу показали на Неделе моды в Париже

Спортивная эстетика уже много лет оставляет свой отпечаток на высокой моде. Сначала дизайнеры сходили с ума от теннисного и балетного стиля, потом – от и велюровых костюмов, пока удобная и практичная одежда не вытеснила даже деловые жакеты и брюки.

Видео дня

Тенденцию заметили на Неделе моды в Париже. Как пишут редакторы французского глянца Vogue, мягкий и удобный спортивный костюм придает образу одновременно трендовый и ретро-вид.

Во время показов осень-зима 2026 на подиумах все чаще появлялись различные варианты костюмов, которые тяготели к спортивному стилю. Широкие брюки на резинке и свободные кофты с капюшоном или высоким воротником предлагают носить не только в нерабочее время, но и смело стилизовать в офисных луках.

Спилисты комбинируют костюмы свободного кроя с элегантными аксессуарами и лаконичной обувью, чтобы создать формальный образ. В то же время его можно сделать более элегантным, заменив кофту или штаны на более изящную вещь.

Спортивные костюмы сегодня стали синонимом комфорта, стиля и уверенности. В мире, где гибкий график и удаленная работа стали нормой, даже самые консервативные компании пересматривают дресс-код. Вместо костюма с пиджаком все чаще можно увидеть лаконичный трикотажный дуэт или строгий спортивный ансамбль в нейтральных тонах.

Главное преимущество спортивной одежды – это ее практичность. Она не стесняет движений, легко сочетается с другими вещами и подходит для любого времени года. К тому же современные бренды создают модели из высококачественных тканей, которые выглядят не менее презентабельно, чем классические брюки или жакет.

Достаточно добавить к образу кожаные кроссовки, структурную сумку или пальто и он сразу заиграет новыми красками.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Памела Андерсон показала, какие колготки будут в моде осенью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!