Больше не антитренд: Дженнифер Лоуренс вернула в моду джинсы, которые были у каждой

Американская актриса Дженнифер Лоуренс вернула к жизни несправедливо забытый джинсовый антитренд, который еще 10 лет назад носила едва ли не каждая модница. Речь идет о разодранном дизайне, над которым до сих пор иногда насмехаются.

Однако, похоже, звезде Голливуда нет дела до стереотипов, поэтому на днях она прогулялась в своих широких брюках с изодранным на колене денимом. Об образе актрисы рассказали редакторы глянца Vogue.

Еще в 2016 году Лоуренс "выгуливала" свои любимые джинсы с разрезами на коленях, но тогда ее выбор падал на актуальные когда-то скинни. В этом же году фасон модных штанов изменился, и знаменитость решила идти в ногу с модой.

Анализируя тенденцию, стилисты считают, что это лишь первый "звоночек" о возвращении антитренда. Уже не раз на улицах модных столиц замечали актуальные широкие брюки, на которых можно заметить один, два или более разрезов.

Некоторые из них аккуратные и почти незаметные, а другие выглядят небрежно и больше похожи на дырки. Основное отличие от тенденции 2015-16 годов именно в фасоне джинсов. Новые модели предусматривают потертости и разрезы именно на широких штанах.

Пока модные бренды с осторожностью относятся к возвращению тренда, однако не стоит отчаиваться и переплачивать. Добавить стильную "изюминку" брюкам можно и самостоятельно. Важно лишь внимательно обработать края разрезов, чтобы не испортить деним и не сделать затяжки.

