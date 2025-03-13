'Больше, чем просто одежда': Андре Тан и Инна Белень создали лимитированную коллекцию, вдохновленную 'Холостяком'. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан представил новую лимитированную коллекцию, ANDRE TAN x INNA BELEN "Время любить себя", созданную в сотрудничестве с Инной Белень, победительницей 13-го сезона популярного шоу "Холостяк ". Вдохновением для коллекции стала личная история Инны, прошедшая путь от участницы реалити-шоу до символа самопринятия и внутренней гармонии.

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В сборник вошли худи, футболки и рубашки в черно-белой гамме, украшенные принтами роз – символа, имеющего особое значение для Инны Белень. Как сообщают OBOZ.UA в пресс-службе Андре Тана, красная роза, которую девушка получила в финале "Холостяка", стала для нее напоминанием о силе веры в себя. Андре Тан использовал этот мотив в дизайне, создавая одежду, сочетающую стиль, комфорт и глубокий смысл.

"На "Холостяке" я искала любовь, но поняла, что самое главное – найти ее в себе. Эта коллекция – о том, как важно каждый день выбирать себя", – прокомментировала Инна Белень.

Контраст белого и черного в дизайне символизирует жизненный баланс – светлые моменты радости и темные периоды вызовов, которые помогают человеку расти и меняться. А вот лаконичный крой и комфортные силуэты подчеркивают философию Андре Тана: мода должна быть не только красивой, но и удобной.

Для Инны Белень эта коллекция стала важным этапом в ее жизни, ведь через нее она смогла передать свой опыт и переживания. Визуальная кампания коллекции передает эту идею через художественную фотографию: люди с розами в руках, мягкий свет и эмоциональные образы.

"Инна – это воплощение силы и нежности, и я рад, что мы вместе создали нечто большее, чем просто одежду. Не откладывайте себя на потом. Пора любить себя – это всегда прямо сейчас", – добавил Андре Тан.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андре Тан назвал антитренды в 2025 года. На смену грубым линиям придут более женственные и утонченные силуэты.

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