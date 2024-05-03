Аромат будет держаться весь день: как правильно наносить духи

Пользуясь парфюмерией, мы хотим, чтобы аромат держался как можно дольше, однако даже самые дорогие ароматические композиции иногда быстро выветриваются. На длительность шлейфа в первую очередь влияет техника нанесения – на теле есть точки, где ароматы держатся дольше, а раскрываются медленнее.

Эксперты рассказали, что делать, чтобы аромат держался целый день с минимальными усилиями. Правило "чем больше – тем лучше" в этом случае не работает. Важно разбрызгивать оптимальную дозу на правильные точки на теле.

Как правильно наносить духи

Петар Перич из парфюмерной компании Chez Pierre сказал, что долговечность аромата зависит от техники нанесения. Если вы наугад разбрызгиваете духи на тело или одежду либо же создаете парфюмерное облако, вы можете использовать слишком много средства и не извлечь из этого пользы.

Чтобы ваши духи держались дольше, следует наносить их на три точки:

на запястье;

на шею;

на внутреннюю часть локтя.

В парфюмерии эти места называются точками пульса. Важную роль имеет и то, что эти части тела постоянно находятся в движении. Именно движение создает тепло, усиливающее аромат парфюмерной композиции.

Парфюмер рассказал, как наносить аромат для продолжительного звучания.

"Распылите духи на каждое запястье и локти, а затем на шею, в общей сложности пять раз. Если ваши духи очень насыщены, можно уменьшить количество разбрызгиваний – достаточно будет и двух", – рассказал Перич.

Влажный метод нанесения

Влажный метод нанесения обеспечивает максимальную продолжительность звучания аромата. Лучше всего наносить духи сразу после выхода из душа.

Можно предварительно нанести на точки пульса увлажняющий лосьон. Сухая кожа не удерживает молекулы запаха так хорошо, как увлажненная, поэтому после купания промокните тело полотенцем и нанесите увлажняющий крем. Затем сразу используйте духи. Эксперты обещают, что аромат будет держаться весь день.

Можно ли растирать духи после нанесения

Процесс нанесения аромата влияет на продолжительность его звучания. Если вы растираете духи, распылив их на запястье – следует отказаться от этой привычки.

В процессе трения повреждаются молекулы. Растирание также согревает аромат и влечет за собой быстрое испарение верхних нот.

Духи, созданные преимущественно из верхних нот, не продержатся более двух часов, тогда как средства с более заметными базовыми нотами могут продержаться целый день.

"Если вы хотите, чтобы ваш аромат сохранился дольше, выбирайте духи, состоящие из амбры, мускуса, ванили, сандалового дерева, кедра и пачули", – порекомендовал парфюмер.

Он объяснил, что ароматы бывают разной концентрации. Лучше выбирать средства, в которых больше парфюмерного масла и меньше алкоголя.

Например, ароматы Eau de Toilette обычно имеют около 5-15% концентрации парфюмированных масел, тогда как Eau de Parfum – от 15-20%, а Parfum – 20-40%.

Однако большая концентрация ароматических масел и стоит дороже, так что если вы не хотите тратить слишком много на духи, следует выбрать аромат с более заметными базовыми нотами и использовать влажный метод нанесения.

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