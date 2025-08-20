Антитрендовый педикюр стал хитом лета: какой цвет выбирают модницы
Педикюру мы обычно уделяем меньше внимания, чем маникюру. Тем не менее, даже здесь есть свои тренды, за которыми внимательно следят модницы.
И, пока теплый сезон все еще с нами, эксперты по красоте советуют попробовать главный тренд лета в педикюре. Как пишет издание Who What Wear, этим летом в моду ворвался цвет, который долгое время считался антитрендом.
На фоне популярности светлых, ярких и даже неоновых оттенков лака для педикюра, этим летом неожиданно в моде оказались темные цвета. От глянцевых черных (так называемый ониксовый педикюр) до насыщенных темно-синих. Но особое внимание заслужил темный и глубокий бордовый.
Педикюр цветов спелой вишни, красного вина и даже сливовый или баклажанный, который больше склоняется к синей гамме, в столицах моды можно увидеть повсюду. Подобные цвета одновременно выглядят элегантно и сдержанно и привлекают к себе внимание своей насыщенностью.
Что касается формы, то лучше всего бордовый педикюр сочетать с квадратными ногтями. Он хорошо смотрится с аксессуарами соответствующих оттенков. А еще с таким педикюром шикарно смотрятся украшения на лодыжку. Поэтому, пока лето все еще с нами и можно ходить в босоножках, не забудьте попробовать бордовый педикюр.
