Андре Тан назвал 8 главных трендов осени-зимы 2025 и показал идеальные образы, от которых не отвести глаз

Украинский дизайнер Андре Тан поделился профессиональными советами для модниц, которые помогут выглядеть непревзойденно во время осени и зимы 2025 года. Модельер отметил, что в этом сезоне не стоит отказываться от ярких элементов гардероба, наоборот, пришло время для смелых экспериментов.

Видео дня

В эти холодные времена года ведущие позиции индустрии моды займут сразу несколько выразительных тенденций, которые идеально подойдут как для повседневной жизни, так и праздничных мероприятий. О восьми трендах осени-зима 2025 рассказали OBOZ.UA в пресс-службе дизайнера.

Красные акценты

Этот сезон невозможно представить без ярких красных элементов в образах. В прошлом году модное пространство заполонили тотал-луки, однако теперь на первые позиции вышли эффектные обувь, сумки, перчатки, корсеты, и даже цветные колготки или чулки.

Четкие силуэты

В течение осени-зимы 2025 строгие линии выходят за пределы уже привычных нам пальто и жакетов. Они появляются в вырезах, поясах и минималистичных головных уборах, обеспечивая четкий и "графический" силуэт, что делает образ более собранным.

Новая асимметрия

Асимметрия долгое время занимала ведущую позицию в индустрии моды, однако теперь возвращается в новом звучании. Разная длина, вырез на одно плечо, принт или декоративная вставка только с одной стороны – детали, придающие айтфитам особую динамику и свежесть.

Платки

Платки уже давно не воспринимаются как обычный аксессуар, ведь стали основными деталями образов. Их можно надевать традиционно как головные уборы, или же экспериментировать, завязывая вместо галстука, вплетая в прически, или даже нося на руке или ноге как украшение. Любая уникальная деталь придаст луку впечатляющего шарма.

Силуэт песочных часов

В конце концов любимый многими oversize, который доминировал на протяжении нескольких сезонов, уступает образам с акцентом на талии. Правильные пропорции, элегантные изгибы, округлые бедра и ремешки формируют изящный силуэт песочных часов.

Готический черный

Черный цвет сохраняет свой "титул" неизменной классики холодного сезона. Вы будете выглядеть непревзойденно, пополнив гардероб темными длинными платьями, высокими сапогами или деловыми костюмами. Если все же чисто черный оттенок в одежде не для вас, обратите внимание на не менее впечатляющие альтернативы: глубокий шоколад или винный.

Неон

В моду смело врываются главные тренды 80-х – неоновые оттенки. Смелые ценители моды могут выбрать однотонные аутфиты в кислотных цветах, а сторонницы сдержанности – добавить неон с помощью деталей или принтов.

Бахрома

Не теряет ведущих позиций в мире моды бахрома. Она добавляет оригинальности сумкам, жакетам, платьям и даже обуви. В новом сезоне особенно актуальными будут тонкие и лаконичные варианты как в тон основной одежды, так и более контрастные.

Все эти актуальные тенденции Андре Тан продемонстрировал в своей новой коллекции "КОД Малевича", которую создал, вдохновившись фигурой Казимира Малевича, родившегося в Киеве и собственноручно создавшего целое художественное направление – супрематизм. Каждая деталь образов дизайнера имеет особое значение: прямые линии и четкие ритмы форм символизируют порядок и опору, черный и белый – метафору борьбы и свободы, а цвет – эмоцию, которую невозможно скрыть. Лаконичные и одновременно смелые аутфиты из коллекции созданы для тех, кто стремится к самовыражению даже в реальности, где вокруг нестабильность и вызовы.

"Я продолжаю исследовать украинское искусство через одежду. В мае вместе с фондом "Спадщина" мы переосмыслили творчество Марии Примаченко, создав капсульную коллекцию на основе ее работ. Для следующей арт-коллекции я выбрал Малевича не случайно. Для меня важно чувствовать связь поколений – от художников, которые творили на этой земле сто лет назад, до современных украинцев, переживающих самые сложные времена, но сохраняющих достоинство и силу. Одежда – это не просто вещи, а сигналы, которые мы посылаем. "КОД", как мне кажется, транслирует сигналы свободы, яркой культурной идентичности и нашей правды, которую невозможно стереть", – подчеркнул модельер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андре Тан и Инна Белень создали лимитированную коллекцию, вдохновленную "Холостяком".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!