Жителям хрущевок Киева предложат выгодные условия для переселения

Жителей хрущевок Киева будут переселять в аналогичные по площади квартиры, и даже немного больше, в рамках квартала.

То есть из центра в спальный район не отселят, рассказал в интервью "Вечернему Киеву" начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий.

"Отселения жильцов квартир будет осуществляться при условии предварительного предоставления им других, равноценных по площади и количеству комнат помещений в пределах квартала (микрорайона)", – отметил он.

Кроме того, по словам Броневицкого, законом предусмотрен коэффициент 1,5 на возмещение жилой площади, то есть, если у вас квартира площадью 50 квадратных метров, то вам необходимо предоставить квартиру площадью 75 квадратных метров.

"Жилая площадь, которая предлагается, может быть безвозмездно увеличена до 50% жилой площади квартиры дома, подлежащего сносу, независимо от числа зарегистрированных в нем лиц", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Броневицкий сообщил, какие хрущевки снесут первыми в Киеве.