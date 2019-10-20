Затащили в лес и зверски избили: в Киеве схватили убийц молодой матери

Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве 44-летней Елены Лисовой.

Как сообщила в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева, один из них оказался бывшим мужем женщины. Они "обоснованно подозреваются в похищении и убийстве".

"43-летний мужчина, действуя из корыстных побуждений, а именно с целью завладения денежными средствами и имуществом бывшей жены, решил лишить ее жизни и привлек к совершению преступления 55-летнего знакомого", - заявили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, 15 октября бывший муж позвонил Елене и под надуманным предлогом назначил встречу в микрорайоне Бортничи (Дарницкий район Киева). Женщина приехала на встречу на автомобиле Land Rover Discovery около 15:30.

Елена Лисовая

"В дальнейшем, пользуясь физическим превосходством, злоумышленники напали на потерпевшую, надели на нее наручники и посадили в ее же автомобиль. После чего повезли в лесополосу рядом с деревней Вороньки Бориспольского района Киевской области.

Прибыв на место, похитители увели женщину вглубь леса, где начали наносить ей удары по жизненно важным органам, голове и туловищу, причинив несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленники забрали все ценные вещи потерпевшей, завладели ее автомобилем и покинули место преступления", - сказано в сообщении.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить подозреваемых и задержать их. 19 октября по согласованию местной прокуратуры злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Решается вопрос об избрании им безальтернативных мер в виде содержания под стражей.

Елена Лисовая и ее автомобиль

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Лисовая пропала 15 октября после того, как утром отвезла ребенка в детский сад. Ее объявили в розыск и нашли мертвой в Бориспольском районе 18 октября. Автомобиль жертвы Range Rover также нашли.

Бывшего мужа задержали в ближайшие часы после ЧП, однако изначально отвечать на какие-либо вопросы он отказывался.

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