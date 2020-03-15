Яценюка в маске срочно привезли в клинику "Борис": первые детали

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники "Борис".

Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.

Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.

По словам источника, Яценюку помогали идти к входной двери, придерживая под руки. Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.

Новость обновляется.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram