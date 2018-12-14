Взрыв в Фастове: обрушились несколько этажей жилого дома. Фото

В многоэтажном жилом доме в г. Фастов Киевской области утром 14 декабря раздался взрыв.
Как сообщили источники OBOZREVATEL, произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей.
Взрыв в Фастове
Пятиэтажка находится на улице Садовой, 10 - в центре города. Проходит эвакуация жителей.
По предварительной версии, взорвался бытовой газ.
В комментарии OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГосЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила, что по предварительной информации в результате взрыва пострадал один мужчина. Данных о погибших пока нет.
Фото из квартиры, которая находится под той, где произошел взрыв
Фото из квартиры, которая находится под той, где произошел взрыв
По информации источника OBOZREVATEL, взрыв произошел в однокомнатной квартире. В комнате, не кухне.
Взрыв в Фастове
Фото: Алла Макадзеб
Взрыв на улице Семена Палия
Фото: Алла Макадзеб
По сообщению местных жителей в соцсетях, под завалами ищут людей.
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