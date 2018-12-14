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/Новости Киева

Взрыв в Фастове: обрушились несколько этажей жилого дома. Фото

13.4тЧитать материал на украинском

В многоэтажном жилом доме в г. Фастов Киевской области утром 14 декабря раздался взрыв.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей.

Взрыв в Фастове

Взрыв в Фастове

Пятиэтажка находится на улице Садовой, 10 - в центре города. Проходит эвакуация жителей.

По предварительной версии, взорвался бытовой газ.

Взрыв в Фастове: обрушилcя жилой дом
Взрыв в Фастове: обрушилcя жилой дом
Взрыв в Фастове: обрушилcя жилой дом
Взрыв в Фастове: обрушилcя жилой дом

В комментарии OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГосЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила, что по предварительной информации в результате взрыва пострадал один мужчина. Данных о погибших пока нет.

Фото из квартиры, которая находится под той, где произошел взрыв

Фото из квартиры, которая находится под той, где произошел взрыв

Фото из квартиры, которая находится под той, где произошел взрыв

Фото из квартиры, которая находится под той, где произошел взрыв

По информации источника OBOZREVATEL, взрыв произошел в однокомнатной квартире. В комнате, не кухне.

Взрыв в Фастове

Взрыв в Фастове

Фото: Алла Макадзеб

Взрыв на улице Семена Палия

Взрыв на улице Семена Палия

Фото: Алла Макадзеб

По сообщению местных жителей в соцсетях, под завалами ищут людей.

Взрыв в Фастове: обрушилcя жилой дом

Новость обновляется

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
взрывНациональная полиция Украины
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
фсбеший гексоген? Схоже на почерк пині кремлівського. На газ не схоже. Вибух на четвертому поверсі?!.. Хтось знімав квартиру? Контролюйте, народ, своїх квартирантів! Ми у війні. Не забувайте.
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Приходько Егор
Приходько Егор
коварный европейский газ убивает украинцев.
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