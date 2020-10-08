"Вывез на пустырь, спасло чудо!" Пострадавшая от доктора-садиста киевлянка откровенно рассказала о пережитом

Врач и тренер Алексей Волков "прославился" после жестокого избиения Ольги Войтенко в Киевской области. Преступление вызвало большой резонанс и оказалось, что это не единичный случай. Киевлянка Ася Зброцкая была среди девушек, пострадавших от садиста. Волков превратил ее жизнь в ад: избил, угрожал облить кислотой ребенка женщины, сжег автомобиль, а потом требовал "выкуп".

Девушка откровенно рассказала OBOZREVATEL, с чем ей пришлось столкнуться и как она пыталась добиться справедливости.

– Ася, когда и как вы познакомились с Волковым?

– С Алексеем мы познакомились в декабре 2012 года. "Доктор" увидел меня у общего друга в социальной сети "Одноклассники" и написал мне. Это произошло спустя неделю после странной гибели его девушки. Они жили вместе, собирались пожениться… Алексей мне рассказывал, что она покончила с собой из-за любви.

Понимаете, Оля погибла 20 декабря, а он мне перед самым Новым годом написал – уже подыскивал себе новую девушку. Но я тогда этого не знала и не представляла, с чем придется столкнуться и что пережить.

В начале января мы встретились. Алексей приехал ко мне на работу, мы пообедали, разговорились, а потом продолжили общение – стали встречаться.

– Когда вы поняли, что "что-то пошло не так"?

– Было несколько звоночков, но первая агрессия с его стороны произошла в мае на мой день рождения. За то, что я опоздала на 10 минут, Волков так "вынес мозг", что я просто хлопнула дверью его автомобиля и ушла. За этот "проступок" Алексей потребовал от меня 100 долларов.

Отобрал у меня сумку (там были паспорт, ключи от квартиры, кошелек), стал требовать деньги и что бы я ни в коем случае не обращалась в полицию – мол, сумку выбросит и я ничего не докажу. Ну и, мол, я этим "действием" развяжу ему руки. Это было настолько неожиданно, что я подумала: да это какой-то бандит. А когда стал угрожать облить меня и мою дочку кислотой, я испугалась по-настоящему.

– Но не ушли от него?

– Опять же, только спустя время я узнала, что если девушка хотела расстаться с Волковым, то у него включалась дикая агрессия. Но тогда я инстинктивно почувствовала, что нужно вести себя осторожно. Аккуратно свести отношения на нет. Честно, я надеялась, что он на кого-то переключится...

Было тяжело – Алексей меня подавлял психологически. Он такой манипулятор, просто изматывал. Если не хотела с ним общаться – резал колеса, бил по моей машине. Срабатывала сигнализация, я выходила на улицу, а он поджидал... Приходилось разговаривать с ним. В общем, он любыми способами добивался своего.

– Сколько это длилось?

– Час "икс" наступил в декабре – чуть менее, чем через год с начала знакомства. Я сказала, что хочу расстаться, а потом Волков позвонил мне на работу, попросил встретиться поговорить. Вокруг люди, белый день, возле работы – так что я решила, что уж лучше сейчас. Иначе ведь не отстал бы. Вышла из офиса без сумки, только накинула шубу. Села в его автомобиль, а он поехал. И мне стало страшно.

Буквально через несколько минут мы заехали на пустырь. Волков открыл дверь, а когда я вышла, то получила сильный удар в голову. Я не ожидала, не думала, что он будет меня бить. Психологическое насилие раньше было, но физическое – нет.

Было много крови, Алексей сломал мне нос, а потом... давал прикладывать лед, салфетки. И в это время "выяснял отношения". Заявил, что если хочу с ним расстаться, то нужно откупиться. Мол, я должна ему выплатить 10 тысяч долларов.

– Ничего себе поворот. Согласились?

– Я ответила, что у меня нет таких денег, а Волков предложил переписать на него мой автомобиль. У меня был относительно новый Daihatsu Terios, покупала в салоне. На машину я сама заработала и не собиралась отдавать, но от Волкова услышала: "Хочешь органы своей дочери получить?"

Не передать весь этот ужас, но я пыталась спокойно разговаривать, уговаривала его: "Лёш, отпусти меня, оставь меня. Я не могу, не получается". Все было бесполезно.

Не знаю, почему я в тот момент не согласилась поехать к нотариусу – надо было схитрить, любой ценой выехать с пустыря, но я этого не сделала.

Он взбесился от моих очередных "возражений", снова стал бить и тянуть за волосы…В один момент мне удалось вырваться и я побежала. Волков догнал меня, ударил по затылку. Я лежала на земле, закрывала голову руками и умоляла остановится. А он продолжал наносить удары.

И тут я услышала шум мотора. Это просто чудо! На пустырь заехал автомобиль и я бросилась к нему. Запрыгнула, закрыла дверь и сказала людям: "Вывезите меня отсюда!". В этот момент подошел Волков и произнес: "Мужики, это моя жена – она мне изменила. Езжайте, мы сами разберемся".

А я вцепилась в этих людей, стала объяснять, что это никакой не муж, да и измены не было. В итоге меня отвезли на работу.

– Вы позвонили в полицию?

– Я пошла в полицию в тот же вечер и написала заявление. Уголовное дело открыли (это было 25 декабря 2013 года), а через месяц тихонечко закрыли.

Все это время Волков требовал от меня забрать заявление, угрожал, сказал, что сожжет мой автомобиль... 29 января 2014 года он это осуществил. Меня разбудили соседи, я выбежала с каким-то ведром на улицу, ничего не соображала... В общем, машина на подлежала восстановлению.

– Почему дело о вашем избиении закрыли?

– Это отдельная тема. Во время "расследования" я много раз звонила следователю, а он постоянно отвечал: "Я занят, у меня много работы". А я не часть его работы?! Я ходила, добивалась, теребила... Но ничего не делали. Не были допрошены свидетели, мои коллеги и т.д.

Экспертизу я сделала – перелом носа, сотрясение мозга. Но так как не лежала в больнице, то "всего лишь" легкие телесные повреждения. Дело закрыли, не сообщив мне. Но дело о поджоге моего авто тогда закрыть не удалось.

– Как реагировал Волков?

– Он терроризировал меня еще год. То угрожал, то пытался помириться, преследовал – приходил в спортклуб, где я занималась… Сказал, чтобы я купила новую машину, а он мне поможет,. Но я ответила: "Признай свою вину, возмести ущерб, а подарков мне не надо".

Я боялась Волкова. Он приезжал ночью ко мне домой, я просила соседа помочь. Писала заявление в полицию, чтобы меня защитили, но все было бесполезно.

В итоге он просто отстал от меня – переключился на другую, наверное. А уголовные дела я возобновила уже в 2016 году – после того, как узнала о гибели еще одной девушки.

P.S. В феврале 2018 года Соломенский районный суд удовлетворил ходатайство Алексея Волкова и освободил его от уголовной ответственности за умышленное нанесения легких телесных повреждений Асе Зброцкой, так как истек срок давности, а уголовное производство было закрыто.

Ася Зброцкая говорит, что сейчас дело об избиении Ольги Войтенко ведет следователь, который занимался и ее "случаем". Тогда, по словам Аси, он спросил: "А может вы просто упали?"

Кто такой Алексей Волков и что он натворил, можно прочитать тут.

Продолжение следует...