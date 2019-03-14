Выпили и разбили голову: появились подробности убийства сотрудника Администрации Порошенко

Задержанному 25-летнему гражданину Армении объявили о подозрении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, чье тело нашли в Киеве 14 марта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области. Были раскрыты также подробности преступления.

"13 марта примерно в 23 часов 50 минут, находясь на ул. Баггоутовской в ​​Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, находясь в состоянии алкогольного опьянения заметили ранее незнакомого им человека и решили совершить на него нападение с целью завладения его личным имуществом", – рассказали в прокуратуре.

Александр Бухтатый Газета 2000

Отмечается, что злоумышленники нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю.

После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления.

Напомним, ранее в полиции заявили, что телефон был обнаружен у задержанного, а с банковской карты граждане Армении успели снять 8 тыс. грн.

Прокуратура Киевской области

Прокуратура начала подготовку ходатайства в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры по установлению личности второго нападающего и его задержанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 в Сумах убили экс-чиновника, бывшего депутата горсовета Анатолия Жука. Его застрелили во дворе частного дома. Киллер бросил пистолет на месте преступления.

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