"Врубил рукой-кувалдой!" В Киеве самбист-УКРОПовец напал на женщину из-за собаки

В Киеве глава отделения партии УКРОП в Гостомеле Николай Пасальский избил прямо на улице женщину, которая попросила его взять собаку на поводок. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В ответ на безобидное замечание женщина получила сотрясение мозга, ушиб и два дня провела в больнице. Об инциденте пострадавшая Татьяна Лавриненко рассказала на своей странице в Facebook.

"Такой итог банальной просьбы о соблюдении законного права людей на безопасность. Напавшим оказался спортсмен-самбист, боксер, бизнесмен и депутат из Гостомеля. Агрессивный мужчина в наколках одно лицо которого весит больше всей меня. Некий Николай Пасальский", - написала она.

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Женщина рассказала, что он и раньше оскорблял местных жителей, матерился, но до рукоприкладства не доходило.

"Просто подошел и врубил своей рукой-кувалдой мне в голову. Шутка ли — здоровенный мужик-самбист приложился со всей дури на хрупкую женщину", - говорит Лавриненко.

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Осторожно, на видео присутствуют кадры, демонстрирующие насилие!

Этот инцидент уже прокомментировали в гостомельском отделении партии УКРОП.

"Подобные действия представителя нашей партии считаем недопустимыми и категорически осуждаем такое поведение. Просим прощения у потерпевшей Татьяны Лавриненко и обещаем, что в ближайшее время дадим надлежащую оценку действиям Николая Пасальского и рассмотрим вопрос об исключении его из партии с одновременной потерей партийных должностей", - сказано в официальном заявлении.

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