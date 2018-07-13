МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

"Врубил рукой-кувалдой!" В Киеве самбист-УКРОПовец напал на женщину из-за собаки

9.1тЧитать новость на украинском

В Киеве глава отделения партии УКРОП в Гостомеле Николай Пасальский избил прямо на улице женщину, которая попросила его взять собаку на поводок. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В ответ на безобидное замечание женщина получила сотрясение мозга, ушиб и два дня провела в больнице. Об инциденте пострадавшая Татьяна Лавриненко рассказала на своей странице в Facebook.

"Такой итог банальной просьбы о соблюдении законного права людей на безопасность. Напавшим оказался спортсмен-самбист, боксер, бизнесмен и депутат из Гостомеля. Агрессивный мужчина в наколках одно лицо которого весит больше всей меня. Некий Николай Пасальский", - написала она.

Новости
Россиянин до полусмерти избил украинца на курорте в Турции

Женщина рассказала, что он и раньше оскорблял местных жителей, матерился, но до рукоприкладства не доходило.

"Просто подошел и врубил своей рукой-кувалдой мне в голову. Шутка ли — здоровенный мужик-самбист приложился со всей дури на хрупкую женщину", - говорит Лавриненко.

.

Новости
В Харькове полицейские жестоко избили мужчину: стало известно о их наказании

Осторожно, на видео присутствуют кадры, демонстрирующие насилие!

Этот инцидент уже прокомментировали в гостомельском отделении партии УКРОП.

"Подобные действия представителя нашей партии считаем недопустимыми и категорически осуждаем такое поведение. Просим прощения у потерпевшей Татьяны Лавриненко и обещаем, что в ближайшее время дадим надлежащую оценку действиям Николая Пасальского и рассмотрим вопрос об исключении его из партии с одновременной потерей партийных должностей", - сказано в официальном заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, внедорожник и.о. главы регламентного комитета Павла Пинзеника наехал на участника акции владельцев авто на еврономерах, которые блокировали проезд возле Верховной Рады.

Место
УкраинаКиев
Объект
УКРОП
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
40
1
Смешно
0
Интересно
15
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги