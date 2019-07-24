"Возможны провокации": с посольства России в Киеве сняли "колючку"

Снятие колючей проволоки с посольства РФ в Украине, которое находится на Воздухофлотском проспекте в Киеве, может быть провокацией российской стороны.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший народный депутат, ныне депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко (фракция "Всеукраинское объединение "Свобода").

"Россия пытается всячески продемонстрировать украинцам, что президент Зеленский является пророссийским, поэтому "нечего бояться стране-оккупанту" и можно снять колючую проволоку", – предположил Мирошниченко.

"В то же время, в России они пытаются продемонстрировать, что президент Зеленский и его команда – проевропейские. Чтобы еще более агрессивно настроить россиян против украинцев", – обратил он внимание.

По словам Мирошниченко, это может быть "провокация на столкновение".

"И то, что Россия продолжает делать на Донбассе, подтверждает эту версию", – подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, какого рода провокации могут последовать за снятием колючей проволоки, депутат Киевсовета ответил:

"Россияне делают то же самое, что они делали во время Второй мировой войны на Западной Украине. Когда они переодевались в бандеровцев и уничтожали мирное население".

"Безусловно, я не исключаю, что сами россияне могут организовать нападение на посольство РФ. Чтобы дискредитировать определенную партию или силу, и вместе с тем – дестабилизировать ситуацию внутри Украины", – резюмировал Мирошниченко.

Посольство РФ в Киеве wikipedia.org

OBOZREVATEL напоминает, что утром 23 июля с посольства России на Воздухофлотском проспекте в Киеве исчезла большая часть колючей проволоки, которая была там 5 лет (с 2014-го).

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