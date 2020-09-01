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Верещук не смогла вспомнить, где один из районов Киева. Видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Кияни
10,1 т.
Верещук не смогла вспомнить, где один из районов Киева. Видео

Верещук не смогла вспомнить, где находится район Приорка в Киеве.

Народный депутат партии "Слуга народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук не смогла показать, где находится район Приорка в столице.

На вопрос журналистов издания "Громадське" о том, знает ли она, как проехать к Приорке, Верещук не ответила. Вместо этого, она начала рассказывать журналистам об истории транспорта в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Кандидат в мэры заявила, что не считает нужным сейчас обсуждать вопрос размещения районов в столице. "Я все же думала, что мы будем говорить о видении, о будущем, о, наверное, законодательных изменениях", – сказала Верещук.

После уточнения журналиста о том, что общественный транспорт – это вопрос, который касается города, Верещук начала рассказывать о том, что "в 2015 году Всемирный банк разработал стратегию общественного транспорта".

"Можно знать, как проехать к Приорке, можно не знать. А вот как сделать реформу общественного транспорта – это совсем другое. Вот это задача городского головы", – подчеркнула Верещук.

Отметим, Приорка – историческое название местности в Подольском районе Киева. Является продолжением Куреневки, граничит с местностью Кинь-Грусть.

Приорка в Киеве

Приорка в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в одном из своих обращений о проблемах Киева скопировала выступление журналиста, блогера и одного из создателей партии Экологическая Альтернатива Дениса Казанского.

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УкраинаКиевИрина Верещук
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