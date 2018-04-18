В центре Киева произошла кровавая драка в троллейбусе: появились фото

В Киеве на улице Малой Житомирской в троллейбусе №18 произошла драка, в результате которой один человек получил ножевые ранения.

Как сообщает "Украинская правда", инцидент произошел между двумя компаниями. При этом по словам некоторых свидетелей, ранены были два человека.

Двери троллейбуса заблокировали до приезда полиции, поэтому все пассажиры - участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, оставались внутри.

Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Двери троллейбуса разблокировали, раненого осматривают врачи. Движение по улице Малая Житомирская было перекрыто.

Новости В Киеве случилась массовая драка на заправке

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что один человек получил порез руки. Двух активных участников драки доставили в управление полиции. Им предъявят обвинения по ст. 125 УК по факту нанесения легких телесных повреждений.

Как писал "Обозреватель", недавно в Киеве подростки устроили массовую драку в магазине.