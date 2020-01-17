В метро Киева заменят турникеты, которые "бьют" пассажиров: на каких станциях появятся

В 2020 году на 15 станциях Киевского метрополитена вместо старых установят новые турникеты словенского производства.

Их решили заменить из-за жалоб пассажиров. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.

Отмечается, что большинство турникетов работают на многих станциях еще с 1970-х годов. И люди сетовали, мол, они регулярно "бьют" даже тех, кто заплатил за проезд.

На 15 станциях киевского метро установят новые турникеты

"Новые турникеты заказали в словенской компании Riko за более чем 100 миллионов гривен. Подобные модели установили в начале 2019 года на станции "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудования для таких станций: "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Льва Толстого", "Лыбидская", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".

Как отметили в КП "Киевский метрополитен", новые турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, а также смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, карточки киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019-го в киевском метро временно не работали системы Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина, из-за чего жителям столицы пришлось стоять в очередях за жетонами, которые обещали отменить еще в октябре.

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