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17 января • обновлено в 10:04
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В метро Киева заменят турникеты, которые "бьют" пассажиров: на каких станциях появятся

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В 2020 году на 15 станциях Киевского метрополитена вместо старых установят новые турникеты словенского производства.

Их решили заменить из-за жалоб пассажиров. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.

Отмечается, что большинство турникетов работают на многих станциях еще с 1970-х годов. И люди сетовали, мол, они регулярно "бьют" даже тех, кто заплатил за проезд.

На 15 станциях киевского метро установят новые турникеты

На 15 станциях киевского метро установят новые турникеты

"Новые турникеты заказали в словенской компании Riko за более чем 100 миллионов гривен. Подобные модели установили в начале 2019 года на станции "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудования для таких станций: "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Льва Толстого", "Лыбидская", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".

Как отметили в КП "Киевский метрополитен", новые турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, а также смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, карточки киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019-го в киевском метро временно не работали системы Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина, из-за чего жителям столицы пришлось стоять в очередях за жетонами, которые обещали отменить еще в октябре.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Новости Киева и Киевской области Киевское метро
Место
Украина
Тег
метро
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