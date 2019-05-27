Выход Медведчука из переговоров по Донбассу: в Кремле сделали заявление

В Кремле выразили сожаление после решения главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука выйти из Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Медведчук показывал свою эффективность в вопросах урегулирования войны, пишет "Интерфакс-Украина".

"Относительно Медведчука, тут можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность в этой сфере, в которой был задействован в последние годы", – заявил Песков.

По его словам, политик и кум Владимира Путина "имел контакты и в Киеве, и в Москве" и использовал их в гуманитарной сфере.

Виктор Медведчук и Владимир Путин ТСН

Сообщается также, что в России пока не знают, кого в Украине назначат на место Медведчука.

Как писал OBOZREVATEL, о своем уходе из контактной группы по Донбассу Медведчук заявил после избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Политик заявил, что не хочет работать с новым главой государства.

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