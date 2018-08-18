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В Киеве в небо подняли боевые самолеты: появились эпические фото

8.8тЧитать новость на украинском

В сети появились фото репетиции воздушной части парада, посвященного Дню Независимости Украины, в Киеве на Крещатике.

Снимки были опубликованы в Twitter на странице Ukr_Che. В тренировочных полетах принимают участие самолеты Ил-76МД, Су-27, Су-24М(МР), Су-25 и МиГ-29.

Кроме того, на параде также появятся военный самолет Ан-178 и 4 вертолета Ми-14.

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Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента Украины и помощник министра обороны Степана Полторака – Юрий Бирюков опубликовал на своей странице в Facebook видео репетиции парада ко Дню Независимости. Так, он назвал тяжелую технику, которая проходила возле него, "смертью наших врагов".

Читайте все новости по теме "Военный парад в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
Военный парад в Киеве
Место
УкраинаКиев
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Представляю как корежит укролетчиков, которые вынуждены летать на ненавистной советской технике.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
А где очередная вундервафля, эскадрилья боевых воздушных змеев?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааа! Без комментариев!
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