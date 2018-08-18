В Киеве в небо подняли боевые самолеты: появились эпические фото

В сети появились фото репетиции воздушной части парада, посвященного Дню Независимости Украины, в Киеве на Крещатике.

Снимки были опубликованы в Twitter на странице Ukr_Che. В тренировочных полетах принимают участие самолеты Ил-76МД, Су-27, Су-24М(МР), Су-25 и МиГ-29.

Кроме того, на параде также появятся военный самолет Ан-178 и 4 вертолета Ми-14.

Репетиция воздушной части парада

Ил-76МД и 16 самолетов Су-27, Су-24М(МР), Су-25 и МиГ-29. pic.twitter.com/voWypH9jgo — Ukr_Che (@Ukr_Che) 18 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента Украины и помощник министра обороны Степана Полторака – Юрий Бирюков опубликовал на своей странице в Facebook видео репетиции парада ко Дню Независимости. Так, он назвал тяжелую технику, которая проходила возле него, "смертью наших врагов".