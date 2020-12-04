В Киеве стартовал второй тур выборов ректора университета им. Шевченко

Второй тур выборов ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко стартовал 4 декабря в 9:00.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии КНУ голосование продлиться на тех же избирательных участках в 6 корпусах университета до 15:00.

Имеющие право голоса будут выбирать между проректором Владимиром Бугровым и бывшим членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергеем Выжвой.

В первом туре за Бугрова проголосовали 1652 человека (42% голосов), за Выжву – 270 (6,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября свои кандидатуры выдвигали 10 претендентов на пост ректора.