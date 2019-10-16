"Видела, что этот му*ак делал!" Киевлянка обвинила мужчину в приставании к детям: фото

В Киеве в среду, 15 октября, на улице Стражеско заметили мужчину, который якобы показывал детям свои половые органы.

Об этом пользовательница Анастасия Лукьянова сообщила на странице "Мій Відрадний" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Дети утверждают, что он показывал им рукой себе на ширинку, потом оголял половые органы", – рассказала киевлянка.

Киевлянка обвинила мужчину в приставании к детям Инфопорт

"Когда я вышла и сказала, что вызову полицию, ответил типа: "И что ты скажешь?" Потом я начала говорить, что ему сейчас оторвут ноги за его действия", – продолжила Лукьянова. После этого мужчина ушел.

В Киеве мужчина показывал детям половые органы Facebook Мій Відрадний

В Киеве мужчина показывал детям половые органы Facebook Мій Відрадний

В комментариях отметили, что его уже не первый раз поймали на таком поведении.

"Не первый раз вижу пост! Вы серьезно? А отклепать? А полиция? Уже однажды поймали на горячем этого урода! Был пост! Родители, будьте внимательнее! Один из постов был о том, что девочка сообщила маме о нем, они отследили, но толку никакого. Не знаю, писали ли заявление в полицию", – поделилась жительница столицы Юлия Роп.

Нашлись также те, кто поставил под сомнение слова киевлянки. Некоторые пользователи написали, что дети, которые живут по адресу Стражеско, 3, часто обвиняют взрослых в подобном поведении.

"Я сама видела, что этот м*дак делал!" – возразила им автор поста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве педофил напал на 13-летнюю девочку прямо в подъезде многоэтажного дома.

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