В ход пошел газ: в Киеве радикалы устроили беспорядки у памятника Ватутина. Фото и видео

В пятницу, 13 апреля, представители ультраправых организаций "C14" и "Правый сектор" устроили драку в Мариинском парке. Националисты препятствовали пенсионерам возложить цветы к памятнику советскому военачальнику Ватутину.

Радикалы с транспарантами "Каждого палача ждет расправа" начали перебранку с людьми, пришедшими почтить память Ватутина, и облили краской монумент. В ходе столкновений между активистами обоих групп правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. На Facebook-странице националистов C14 участники выложили видео с подписью "Срываем ватный шабаш возле памятника Ватутину".

На записи видно, как радикалы мешают пришедшим людям возложить цветы и ругаются с ними.

"Мы устроили контракцию… Патриотическая среда не считает, что он герой", ― прокомментировали радикалы.

Также участники столкновений выложили фотографии со своей акции протеста в нескольких националистических пабликах в Facebook.

Facebook C14 news

Facebook C14 news

Как писал "Обозреватель", в Киеве националисты вышли на акцию "Силы нации — за Украину без олигархов".