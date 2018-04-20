Украинцы высказали свое отношению к таборам ромов в Киеве

Две трети украинцев в целом негативно относятся к таборам ромов в Киеве.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Как решить вопрос с таборами ромов в Киеве?", который проводился на сайте "Обозреватель".

Так, больше всего проголосовавших (42%) считают, что необходимо возобновить статью за бродяжничество и отправлять ромов на исправительные работы.

Четверть опрошенных (25%) придерживаются более радикальных взглядов и считают, что ромов нужно выгнать из общественных мест.

27% проголосовавших считают, что ромам необходимо предоставить площадку для табора. А 4% опрошенных уверены, что ромов не нужно выгонять, поскольку они такие же граждане Украины.

Как сообщал "Обозреватель", на Лысой горе в Киеве ромы разбили свой табор.