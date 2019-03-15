Убийство сотрудника АП: суд принял решение по подозреваемому

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №10 и арестовал на 60 суток иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации Президента Украины Алексадра Бухтатого, после которого тот скончался.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. "33-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что личность второго нападавшего устанавливается.

Александр Бухтатый

Как сообщалOBOZREVATEL, сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый, тело которого нашли 14 марта возле церкви, перед смертью был ограблен.

Предварительной причиной смерти в пресс-службе полиции Киева назвали ишемическую болезнь сердца. Также у погибшего была сломана носовая кость.

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