Только с пропуском и маской: OBOZREVATEL узнал, как в Киеве соблюдают ограничения в транспорте. Фото и видео

С понедельника, 23 марта, в Киеве ввели ограничение на передвижение общественного транспорта - развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Зайти в транспорт можно только по специальному пропуску.

OBOZREVATEL пообщался в водителями маршрута 56-Д, что курсирует от проспекта Палладина до станции метро "Лыбидская" и узнал, отвественно ли киевляне отнеслись к ограничениям.

Как рассказал водитель Александр, люди сознательно отнеслись к запрету. Он развозил врачей сотрудников полиции, ГСЧС и так далее. Работать он будет до 22:00. Его слова подтвердил и другой водитель - Олег. По его словам, утром даже не было видно больших очередей.

Водитель Александр

"В основном ограничения соблюдают, заходят по 10. Полиция все контролирует", - рассказал водитель.

Сотрудник полиции Антон, который контролирует обстановку в этом автобусе, рассказал, что войти не могут два типа людей: у которых нет пропуска и у которых нет маски. Тем не менее, таких людей почти нет.

Полицейский Антон

"Таких людей очень мало. Мы их предупреждаем, что только по пропуску и с маской можно", - поделился полицейский.

В то же время на проспекте Леси Украинки наблюдается довольно оживленное движение легковых автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлян новость об отмене транспорта поделила на два лагеря - одни критикуют мэрию за такое решение, тогда как другие говорят, что нужно было сделать это еще раньше.

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