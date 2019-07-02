Счет идет на миллиарды: в грабеже Киева олигархом Фуксом новый поворот

Одиозный миллиардер Павел Фукс, который отличился циничным грабежом киевского метрополитена и "отжал" долю государства в газовом бизнесе, вошел во вкус.

Подконтрольная Фуксу компания продолжает "обескровливать" киевский метрополитен, что может привести к его банкротству. Помимо гигантских выплат по несуществующему долгу в карман олигарха может уйти еще более 500 миллионов гривен.

Подробнее о скандальной ситуации – в публикации OBOZREVATEL.

СУТЬ СХЕМЫ - ЧТО ПРОИЗОШЛО

В 2009-2010 компания Фукса продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 г. потребовала штраф, пеню и "корректировку" на общую сумму около 1,96 млрд грн.

Из этой суммы 774 млн грн – основной долг по договору с учетом пени, процентов за пользование предметом лизинга, а также инфляционные начисления. Еще почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента корректировки, включенного в договор уже после его подписания.

Схема бьет не только по коммунальному предприятию, но и по кошелькам каждого, кто спускается в столичное метро. Фактически людям приходится каждый раз платить "налог" на аферу Фукса

Такую схему решили легализовать, прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

СЛЕДСТВИЕ НА НУЛЕ

Прокуратурой Киева на протяжении долгих лет расследуются коррупционные схемы в деле о гигантских выплатах киевского метрополитена компании "Укррослизинг" (переименована в "Австро-Венгерская лизинговая компания").

В результате "активной работы следствия" на сегодняшний день по коррупционной схеме в карман олигарха Фукса перечислено уже более полутора миллиарда гривен. И если "активность" прокуратуры Киева останется такой же, то в ближайшее время со счетов метрополитена и из бюджета Киева уйдут еще сотни миллионов несуществующего долга!

Ни для кого не секрет, что за аферой стоит украинско-российский "бизнесмен" Павел Фукс, которого также прочно связывают с ФСБ.

По утверждению источников, продажа "Укррослизинга" венграм произошла в 2018 году именно после после начала шумихи. И Фукс решил "отойти в сторонку", при этом полностью влияя на процессы. Напомним только один факт: в венгерской инвестиционно-девелоперской компании ODELUS-Construkt Kft, "купившей" у Фукса украинское ООО, числился... всего один человек.

ДЕРИБАН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По состоянию на сегодняшний день "Австро-Венгерской лизинговой компании" (ранее - "Укррослизингу") уже выплачено 1 млрд 630 млн грн. Это следует из полученных редакцией OBOZREVATEL ответов на информационные запросы в КП "Киевский метрополитен", Департамент транспортной инфраструктуры и Департамент финансов КГГА.

– выполнение обязательств по договору от 16.07.2009 № 16-Упр-09 - перечислено 817 млн 147 тыс грн

– списано со счета КП "Киевский метрополитен" (в рамках выполнения решения суда) – 304 млн 519 тыс грн, в том числе исполнительный сбор 30 млн 451 тыс.

– выделены из бюджета Киева на погашение долга – 478 млн 277 тыс грн.

Всего в результате аферы ушло уже 1 млрд 630 миллионов гривен. А в соответствии с мировым соглашением, которое было утверждено решением суда осенью 2018 года и определен график выплат задолженности, в 2019 году "Австро-Венгерская Лизинговая компания" должна получить еще более 900 миллионов гривен.

Но и это еще не все. В Едином реестре судебных решений с большим опозданием появилось решение Хозяйственного суда Киева. Оказывается, в пользу "компании-вымогателя" скоро может уйти еще более 520 млн гривен!

Персональную ответственность за это несет скандально известная судья Екатерина Головина (о ней расскажем в одной из следующих публикаций).

В КП "Киевский метрополитен" нам сообщили, что решение суда в деле №910/9076/18 по иску ООО "Австро-Венгерская Лизинговая компания" не вступило в законную силу, так как предприятие подало апелляционную жалобу. Идет рассмотрение.

Отметим, что с января 2018 года и по сегодняшний день уже несколько судей Северного апелляционного хозяйственного суда подали самоотводы.

Напомним, распоряжением Киевской горгосадминистрации с 14 июля 2018 г. стоимость разового билета на все виды общественного транспорта в Киеве, в том числе метро, была повышена в 2 раза и составляет 8 грн. Это связывают с необходимостью выплаты несуществующего долга компании Фукса.

Если грабеж метрополитена продолжится подобными темпами, то завтра киевское метро может вообще остановиться. А вот кто остановит обнаглевшего олигарха - пока что большой вопрос.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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