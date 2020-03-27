С киевского вокзала в Москву эвакуировали сотни россиян. Фото и видео

На железнодорожном вокзале Киева состоялась эвакуация россиян из Украины, что предусмотрено карантином в связи с распространением коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

У здания главного вокзала столицы собралась огромная толпа людей – у всех на входе проверяли температуру, затем они проходили паспортный контроль и шли на посадку. Как сообщает "Страна", отправка их поезда на Москву была запланирована на 18:36 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что людей к вокзалу привезли из разных городов: Одесса, Львов, Суммы. Большинство из них – это те, кто приехали в гости к родственникам и близким, а с введением карантине не смогли выехать обратно.

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве strana.ua

Как видно с фото, визуально у вокзала собралось более полтысячи человек, но это вместе с провожающими. Очередь растянулась на всю ширину здания.

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве strana.ua

"В такой огромной очереди, где скопилось так много людей, мы еще больше поддаемся риску заражения", – пожаловалась одна из женщин на организацию эвакуации.

При этом другие отметили, что все нормально, ранее с ними связались представители консульства и даже организовали автобус, например, из Одессы в Киев.

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве strana.ua

По словам людей, их собирали примерно в 16:00, а пропускать на посадку начали в 18:00, из-за огромной очереди поезд не смог отправиться вовремя. При этом эвакуированные отметили, что билеты на него стоили 3300-3500 гривен.

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, после запрета авиасообщения в Украине с другими странами, который был введен с 17 марта из-за пандемии коронавируса, за границей застряли тысячи украинских граждан.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал