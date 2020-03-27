Главная Новости
27 марта • обновлено в 19:56
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

С киевского вокзала в Москву эвакуировали сотни россиян. Фото и видео

1.2т
Читать материал на украинском

На железнодорожном вокзале Киева состоялась эвакуация россиян из Украины, что предусмотрено карантином в связи с распространением коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

У здания главного вокзала столицы собралась огромная толпа людей – у всех на входе проверяли температуру, затем они проходили паспортный контроль и шли на посадку. Как сообщает "Страна", отправка их поезда на Москву была запланирована на 18:36 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что людей к вокзалу привезли из разных городов: Одесса, Львов, Суммы. Большинство из них – это те, кто приехали в гости к родственникам и близким, а с введением карантине не смогли выехать обратно.

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

strana.ua

Как видно с фото, визуально у вокзала собралось более полтысячи человек, но это вместе с провожающими. Очередь растянулась на всю ширину здания.

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

strana.ua

"В такой огромной очереди, где скопилось так много людей, мы еще больше поддаемся риску заражения", – пожаловалась одна из женщин на организацию эвакуации.

При этом другие отметили, что все нормально, ранее с ними связались представители консульства и даже организовали автобус, например, из Одессы в Киев.

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

strana.ua

По словам людей, их собирали примерно в 16:00, а пропускать на посадку начали в 18:00, из-за огромной очереди поезд не смог отправиться вовремя. При этом эвакуированные отметили, что билеты на него стоили 3300-3500 гривен.

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

strana.ua

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

Эвакуация россиян на вокзале в Киеве

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, после запрета авиасообщения в Украине с другими странами, который был введен с 17 марта из-за пандемии коронавируса, за границей застряли тысячи украинских граждан.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
поезд эвакуация
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги