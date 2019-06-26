Работал на Азарова: выяснилось, кого Зеленский назначит главой Киевской ОГА

Михаил Бно-Айриян, которого президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить на должность главы Киевской ОГА, работал в правительстве Николая Азарова и учился в университете с лидером партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым.

Скандальные факты о чиновнике, чья кандидатура была одобрена в среду, 26 июня, Кабинетом министров, обнародовали журналисты "Схем" в Telegram-канале.

Так, в течение 2010-2013 годов Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Азарова. Когда Грищенко стал вице-премьером, Бно-Айриян был назначен его советником в сфере здравоохранения. На этом посту будущий председатель Киевской ОГА был, пока Грищенко не ушел из правительства Азарова после Революции Достоинства.

Михаил Бно-Айриян Телеграф

Отмечается также, что вместе с Разумковым Бно-Айриян учился в одной группе в Киевском институте международных отношений.

Михаил Бно-Айриян с Дмитрием Разумковым КиевВласть

Кроме того, он получил образование в России. Бно-Айриян закончил Московский государственный институт международных отношений, где получил диплом МВА по специальности "Международный нефтегазовый бизнес".

Михаил Бно-Айриян LB.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно что от президентской партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду пойдет заядлый коммунист Вячеслав Сигачев.

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