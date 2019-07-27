Прыгал в кусты и икал: в Киеве пьяный прокурор едва не совершил ДТП. Видео

В Киеве пьяный прокурор пытался сесть за руль, а после приезда полицейских прыгнул в кусты.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел с прокурором Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляком Ярославом Александровичем на Голосеевском проспекте.

Прокурор управлял автомобилем Chevrolet Cruz, будучи изрядно выпившим. Проходить тест на алкоголь он отказался. Он не понимал, почему его остановила полиция, зачем забирают документы и просят пройти тест на Драгере. К тому же, он все время икал.

Он еле говорил, у него заплетался язык. После долгих переговоров с патрульными, Леляк якобы согласился пройти алкотест, но как оказалось, он задумал хитрый план - удрать от полицейских. Прокурор проворно прыгнул в кусты, перед этим закрыв свой автомобиль.

Отмечается, что согласно закону прокурора полицейские задержать не могут, так как он не совершил ДТП. Ему попросту будет отправлена повестка в суд.

Прокурор Леляк

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