"Проститутки и шавки подзаборные": на киевском пляже бабушки с палкой атаковали девушек

В Киеве на пляже женщина преклонного возраста палкой побила девушек за то, что они курили.

Инцидент произошел в Оболонском районе, написал Антон Ковалишин на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. В видео присутствует ненормативная лексика).

На записи видно, как к двум девушкам подходит женщина с массивной веткой дерева в руках.

"Я тебе дам сейчас, чума. Сигарету выбрось. На пляже не курят", ― такими словами женщина сопроводила удары палкой по девушке.

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Позднее к нападавшей присоединились еще несколько женщин.

"И хочет быть леди. Это леди? Это шавка подзаборная. Проститутка", "Телки, валите отсюда по-доброму, задолбали всех на пляже. Это ж надо выбесить матерей, бабушек, ну, вообще героини", ― оскорбляли они девушек.

На место происшествия пострадавшие вызвали правоохранителей, но, по словам автора видео, нападавшие бабушки их не дождались.

Facebook Антон Ковалишин

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