"Превратился в хлам!" Как выживают жители разрушенного пожаром исторического дома в центре Киева

В ночь на 1 ноября в центре Киева загорелась очередная памятка архитектуры. Пламя возникло на крыше 6-этажного дома и быстро охватило более 100 квадратных метров. От уже привычных для Киева историй возгораний некогда ценных и очень старинных домов этот случай отличает то, что здание было жилым.

Огонь беспощадно уничтожил покрытие над четвертым, пятым и шестым парадным дома по ул. Пирогова, 2. Жители некоторых этажей остались буквально без крыши над головой. Покинуть свои квартиры пришлось обитателям сразу трех подъездов, в каждом из которых по 12 квартир.

Среди пострадавших – вдова легендарного режиссера Сергея Параджанова, Светлана Ивановна. Теперь в ее квартире установился стойкий запах гари, стены стали сырыми, также повредились бесценные предметы из семейной коллекции.

Светлана Параджанова Facebook Lidia Goncharenko

Наиболее вероятной причиной возгорания, по словам жителей дома, является неисправная проводка. Здание было построена еще в 1937 году, а электрокабели в то время размещали на крыше – именно там, где и вспыхнул огонь.

"Причин может быть много, но 90% уверены, что виновата проводка. Неоднократно жаловались, что скачет напряжение, а в день пожара в доме вообще пропал свет. Жители верхнего этажа рассказывали, что был слышен характерный для проводки запах", – поделилась одна из жительниц, Елена.

Так выглядит дом после пожара

Все квартиры затоплены

Коммунальщики ехали четыре часа

Пожар начался около 21:45 31 октября. Жильцы обрывали телефоны коммунальных служб на протяжении нескольких часов, но на весь Шевченковский район была одна аварийная бригада теплоэнерго, уже занятая другим вызовом.

"Пожарные не могли оперативно начать борьбу с огнем, поскольку дом был подключен ко всем коммуникациям. Только когда огонь начал "проваливаться" с крыши на этажи, началась активная фаза тушения. С шестого этажа и до подвалов из лопнувших труб все залило водой. Дом превратился в хлам", – сообщила Елена.

Большинство ее соседей ныне ютятся у родственников, но есть и те, кому некуда идти. По состоянию на 6 ноября, семьям никто не предложил помощи.

"За шесть дней никто не пришел, не предложил помощь ни материальную, ни относительно отселения. Ни представители ЖЭКа, ни КГГА. Более того, не приезжал даже участковый. В моем шестом подъезде в полностью затопленной квартире без коммуникаций продолжают жить люди", – рассказалп Елена.

Вместо крыши над головой видно небо

Крыша дома разрушена

Эту же информацию подтвердила и жительница 5 подъезда Ирина. По ее словам, ее соседи неоднократно жаловались в ЖЭК на проблемы с электрикой, на что получили ответ, что "дом проблемный".

"ЖЭК в нашей ситуации сделал ноль. Всех затопило, потому что прорвало трубы с отоплением, ЖЭК бессовестно его не отключил в момент тушения пожара. Мы ждем экспертной группы, которая назовет точную причину случившегося, но люди говорили, что накануне были перепады с электрикой", – уточнила Ирина.

Она вместе с соседями пытается добиться от власти хоть какого-то решения и ответа относительно реконструкции и возмещении ущерба. Потерпевшие наняли адвоката и занимаются написанием обращений в ЖЭК, который пока не спешит давать ответ, а также в КГГА и Офис президента Украины.

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