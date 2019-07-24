Зеленский уволил двух глав РГА в Киеве: кто они

В Киеве уволили главу Дарницкой районной администрации Сергея Леваду и главу Деснянской РГА Геннадия Заболотного.

Соответствующие распоряжения от 23 июля появились на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В обоих случаях увольнения аргументированы "окончанием срока полномочий президента Украины", то есть пятого главы государства Петра Порошенко.

"Уволить Леваду Сергея Яковлевича с должности главы Дарницкой районного в городе Киеве государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", – говорится в одном из распоряжений.

Сергей Левада Facebook Sergei Levada

Левада занимал эту должность всего несколько месяцев, с марта 2019 года. В указе Порошенко говорилось, что ему дали три месяца испытательного срока. Также он является депутатом Киевсовета и советником городского главы Виталия Кличко.

Геннадий Заболотный возглавлял Деснянский районную администрацию с января 2018 года. До этого он занимал аналогичную должность в Березовском районе на Одесщине.

Геннадий Заболотный desn.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также уволил глав Печерской и Оболонской районных администраций. Такое решение было обосновано окончанием срока полномочий президента.

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