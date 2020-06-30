В "Слуге народа" уточнили список участников праймериз на выборы мэра Киева

В внутрипартийном праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева принимают участие четверо депутатов.

Об этом рассказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, член фракции "Слуга народа" Александр Качура в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, не исключено, что может появиться еще кто-то "извне".

"Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем варианта, что может кто-то появится в последний момент извне", – подчеркнул Качура.

Свои шансы как вероятного кандидата на должность мэра Киева чиновник оценил высоко, отметив, что у него "есть поддержка и во фракции, и в партии".

Качура отметил, что еще далеко не все возможные кандидаты от разных политсил заявили о намерении участвовать в выборах. По словам чиновника, он знает, что планируют "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов. Также он спрогнозировал, что на этих выборах будет больше десяти кандидатов.

Качура добавил, что кандидата в мэры от "Слуги народа" будут определено через несколько недель и "последнее слово" будет за президентом Украины Владимиром Зеленским, который будет опираться на показатели социологических исследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель главы фракции "Слуга народа", глава одноименной партии Александр Корниенко прогнозировал, что в внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева могут принять участие от четырех до шести человек. Тогда он называл фамилии Ткаченко (стал министром культуры и информационной политики Украины с 4 июня), Тищенко, Дубинского и Качури.