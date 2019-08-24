В Киеве завершился Марш защитников ко Дню Независимости Украины, в котором приняли участие ветераны боевых действий на Донбассе.
Колонны ветеранов, маршировавшие по центру Киева, "передали привет" президенту России Владимиру Путину, скандируя знаменитую кричалку харьковских футбольных болельщиков "Путин – х**ло!"
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.
Марш защитников Украины, Киев. "" путен ху@ло и вова (зе) тоже" pic.twitter.com/1nCh7AFq32— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) 24 серпня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году в далеком космосе, между созвездиями Лебедя и Лиры было зарегистрировано небесное тело с крамольным для российского уха названием "Putin-Huilo!".
Наименование было предоставлено по просьбе одесских активистов в честь кричалки футбольных фанатов "Путин - х**ло!"
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