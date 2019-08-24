Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Политика

"Путин х**ло": в Киеве ветераны АТО "поздравили" президента России

3.4т Читать материал на украинском

В Киеве завершился Марш защитников ко Дню Независимости Украины, в котором приняли участие ветераны боевых действий на Донбассе.

Колонны ветеранов, маршировавшие по центру Киева, "передали привет" президенту России Владимиру Путину, скандируя знаменитую кричалку харьковских футбольных болельщиков "Путин – х**ло!"

Новости
Два марша, забег в вышиванках и мегашоу: как Киев празднует День Независимости

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году в далеком космосе, между созвездиями Лебедя и Лиры было зарегистрировано небесное тело с крамольным для российского уха названием "Putin-Huilo!".

Наименование было предоставлено по просьбе одесских активистов в честь кричалки футбольных фанатов "Путин - х**ло!"

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "День Независимости" на OBOZREVATEL.

Темы
День Независимости Парад на День Независимости АТО на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
3
Смешно
15
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Ветераны котлов решили "смело" о себе заявить (пока их много).
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Krass Марк
Krass Марк
Рассийский Фюрер ,есть плешивое Ху@ло поганое
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Это они что ли Москву брать будут с Аркашей Бабченко на Абрамсе во главе колонны? Пичалька. Такие меня вряд ли от Путенского тоталитаризьма освободят.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...