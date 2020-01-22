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22 января • обновлено в 16:29
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/ Политика

"Я тебя сгною, с*ка!" Кива после драки показал скандальную переписку

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В сети появилась переписка народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы с якобы ветераном АТО Михаилом Майманом, которого парламентарий избил в киевском ресторане.

Скриншоты сам нардеп показал на странице в Facebook, рассказав свою версию событий (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ради избежания распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому. По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", – написал Кива.

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Кива после драки с ветераном АТО показал их переписку

Кива после драки с ветераном АТО показал их переписку

24 канал

В обнародованной переписке видно, что Майман, известный также по фамилии Помагайбо, якобы оскорблял Киву и постоянно угрожал устроить ему "отместку". На странице мужчины в Facebook также появлялись провокационные публикации о Киве.

Род занятий Маймана точно неизвестен, однако в сети появились данные, что мужчина участвовал в АТО на Донбассе.

"Ты наркоман и мародер", "Буду тебя *бать штангой", "Жди, с*чка", "Я тебя сгною", якобы писал Майман. "Петух", – ответил ему Кива.

Внимание! Нецензурная лексика.

"Я тебя сгною, с*ка!" Кива после драки показал скандальную переписку

Facebook Ильи Кивы

"Я тебя сгною, с*ка!" Кива после драки показал скандальную переписку

Facebook Ильи Кивы

"Я тебя сгною, с*ка!" Кива после драки показал скандальную переписку

Facebook Ильи Кивы

"Я тебя сгною, с*ка!" Кива после драки показал скандальную переписку

Facebook Ильи Кивы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео потасовки Кивы и Маймана в ресторане "Мокко" в Киеве.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Илья Кива
Место
Украина Киев
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Фамилия Помагайбо :-D
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Ку Алексей
Ку Алексей
украинский бомонд он такой...
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