'Экологическая альтернатива' задумала спасти Киев от мусора и представила план

Политическая партия "Экологическая альтернатива" представила план спасения Киева от так называемой мусорной катастрофы.

На странице политсилы в Facebook отметили, что несанкционированные свалки есть почти в каждом микрорайоне города, а полигоны, куда официально свозят отходы, мало чем отличаются от стихийных свалок в плане безопасности.

Там, как сказано в сообщении, образуется вредный фильтрат, который отравляет почву, воздух и воду. Столице необходимо провести генеральную уборку и формирование современной системы управления отходами, считают в партии.

Так, команда "Экологической альтернативы" предложила следующие решения: