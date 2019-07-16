Вызывает кишечную инфекцию: под Киевом в пруду обнаружили опасные бактерии

В селе Вита-Почтовая Киевской области в пруду обнаружили бактерии холерного вибриона, опасные для здоровья людей.
Употребление такой воды может привести к острым кишечным инфекциям, сообщили на странице местного сельсовета в Facebook.
"Употребление такой воды во время купания или хозяйских нужд может вызвать острые кишечные инфекции. Вито-Поштовский сельсовет просит воздержаться от купания, пока результаты анализов не покажут отсутствие холерного вибриона", – обратились в соцсети.
Результаты проб
Facebook Вито-Поштовский сельсовет
Некоторые группы этих бактерий могут вызвать холеру.
Как писал OBOZREVATEL, в Броварах под Киевом в конце мая-начале июня зафиксировали пять случаев инфицирования болезнью Лайма (боррелиоза). Все они были спровоцированы укусами клещей.
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