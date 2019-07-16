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Вызывает кишечную инфекцию: под Киевом в пруду обнаружили опасные бактерии

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В селе Вита-Почтовая Киевской области в пруду обнаружили бактерии холерного вибриона, опасные для здоровья людей.

Употребление такой воды может привести к острым кишечным инфекциям, сообщили на странице местного сельсовета в Facebook.

"Употребление такой воды во время купания или хозяйских нужд может вызвать острые кишечные инфекции. Вито-Поштовский сельсовет просит воздержаться от купания, пока результаты анализов не покажут отсутствие холерного вибриона", – обратились в соцсети.

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Результаты проб

Результаты проб

Facebook Вито-Поштовский сельсовет

Некоторые группы этих бактерий могут вызвать холеру.

Как писал OBOZREVATEL, в Броварах под Киевом в конце мая-начале июня зафиксировали пять случаев инфицирования болезнью Лайма (боррелиоза). Все они были спровоцированы укусами клещей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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