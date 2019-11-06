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7 ноября • обновлено в 00:07
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"Папа, не надо!" Появилось видео "коммунальной" перестрелки в Киеве. 18+

1.4т Читать материал на украинском

В сеть попало видео стрельбы в Киеве, где житель Святошинского района тяжело ранил своего соседа.

Запись была опубликована в Telegram на странице "Киев оперативный". Мужчина не платил квитанции за электроэнергию, создав проблемы другим жильцам дома. Когда к нему пришли соседи, чтобы разобраться, мужчина достал ружье и открыл огонь.

При этом на видео слышны крики дочери стрелка, которая просила отложить оружие: "Папа, не надо, остановись, что ты делаешь".

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Пострадавший пытался сбежать от вооруженного соседа. В то же время были слышны призывы вызвать скорую помощь, другие очевидцы кричали от ужаса.

Внимание, видео строго 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возле своей квартиры избили мужчину, который якобы мешал другим громкой музыкой.

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Место
Украина Киев
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