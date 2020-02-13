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13 февраля • обновлено в 16:21
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Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

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Мэр Киева Виталий Кличко показал, как идет строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Видео Кличко разместил на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что работы продолжаются при любой погоде. В частности, продолжают строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний вал.

"Сегодня специалисты установили в проектное положение металлоконструкцию пролетного строения весом в 500 тонн! Работы выполняли с помощью супердомкратов из Нидерландов, работавших и на строительстве Шулявского путепровода", – написал мэр столицы.

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Он также отметил, что установленная металлоконструкция станет основой поворота с Верхнего вала на мост. Железобетонные опоры мостового перехода через Днепр в этом месте уже построены. И теперь ведутся подготовительные работы к бетонированию пролетного строения.

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Переводят также инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды. Работают специалисты и над частичным демонтажем старого моста на Рыбальский остров.

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

"Мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом!", – подчеркнул Кличко.

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Откроют до конца года: Кличко показал, как строят Подольско-Воскресенский мост

kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а Кличко не сказал почему 1 погонный метр Шуляского путепровода в 2,5 раза дороже, чем 1 погонный метр Крымского моста с 4 полосами движения и 2 колеями ж/д дороги?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Проект согласован мостостроительным советом 25 июля 1990 года и утверждён Киевским горсоветом 19 апреля 1993 года. Работы по сооружению моста начаты в 1993 году, однако в связи с отсутствием финансирования строительство через несколько лет было приостановлено. В декабре 2003 года строительство моста было возобновлено.".... 27 лет. Вашу мамашу...
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