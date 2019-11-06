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6 ноября • обновлено в 08:53
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Надвигается шторм: в Киеве объявили "желтый" уровень опасности

1.8т Читать материал на украинском

В Киеве объявили первый "желтый" уровень опасности из-за штормового ветра, который ожидается в столице 6 ноября.

Жителям и гостям столицы рекомендовали воздержаться от прогулок на улице. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Также в администрации дали несколько советов, чтобы обезопасить себя во время сложных погодных условий:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае ЧП людей попросили обращаться в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Надвигается шторм: в Киеве объявили "желтый" уровень опасности

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды до конца недели в Киеве. Ожидается солнце и сильный ветер.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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